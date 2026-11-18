MILANO (ITALPRESS) – Una piccola impresa italiana deve mettere in conto tra 15 e 35 mila euro l’anno per proteggersi con i controlli essenziali di cybersecurity. Per una media impresa servono tra 95 e 210 mila euro, mentre per una grande impresa le cifre oscillano tra 1 e 2,3 milioni. I dati emergono dal report Deloitte

“Quanto costa la cybersecurity a un’impresa italiana”, che descrive il fabbisogno e non la spesa che oggi si osserva e considera tre imprese tipo: una piccola da 30 dipendenti e 6 milioni di euro di fatturato, una media da 150 dipendenti e 35 milioni, una grande da 1.500 dipendenti e 500 milioni.

Alle cifre ricorrenti va aggiunto un investimento iniziale una tantum per l’adeguamento e la messa in opera. Per la piccola impresa vale tra 13 e 30 mila euro, per la media tra 50 e 150 mila euro, per la grande tra 0,5 e 2 milioni. Secondo l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, nel 2025 il mercato italiano della cybersecurity, tra imprese e pubblica amministrazione, valeva 2,78 miliardi. In rapporto alla dimensione il fabbisogno si somiglia per tutte le taglie. Va da 0,5 a 1,1 mila euro per dipendente nella piccola impresa, da 0,6 a 1,4 mila nella media e da 0,7 a 1,5 mila nella grande.

In quota sul fatturato vale tra lo 0,25% e lo 0,55% per la piccola, tra lo 0,3% e lo 0,6% per la media e tra lo 0,2% e lo 0,45% per la grande. I controlli essenziali richiedono circa il 18% della spesa IT di una piccola impresa e circa il 16% di una media, contro circa il 10% di una grande. Il primo ritorno dell’investimento è la perdita evitata.

Calcolato su 250 giorni lavorativi, il fabbisogno ricorrente vale tra 0,6 e 1,5 giorni di fatturato per la piccola impresa, tra 0,7 e 1,5 per la media e tra 0,5 e 1,2 per la grande. Un incidente che blocca l’attività per pochi giorni costa già di più in ricavi persi, prima ancora di contare i costi di ripristino.

Secondo il Global Future of Cyber Survey di Deloitte, condotto su oltre mille leader in 43 Paesi, il 58% degli intervistati dichiara che gli incidenti hanno causato interruzioni operative ampie o molto ampie. In Italia, secondo il Politecnico di Milano, 7 grandi imprese su 10 prevedono di aumentare il budget di sicurezza nel 2026, mentre a livello globale l’85% delle organizzazioni l’ha già aumentato nell’ultimo anno

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