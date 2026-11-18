ROMA (ITALPRESS) – Ha preso ufficialmente il via l’edizione 2026/2027 di “Frutta e verdura nelle scuole”, la campagna europea di educazione alimentare promossa dal Masaf.

Il progetto punta a incentivare il consumo di frutta e verdura fresca tra i più piccoli, promuovendo i principi di una sana alimentazione, la conoscenza della stagionalità e il valore della filiera agricola. Le prime scuole hanno già avviato le attività e dal prossimo 23 novembre il progetto partirà in tutte le scuole italiane aderenti.

Per celebrare il lancio della nuova edizione, questa mattina gli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Via delle Alzavole” di Roma sono stati coinvolti in una giornata interattiva all’insegna del gioco, della scoperta e della partecipazione attiva.

“E’ un piacere andare nelle scuole e parlare con i bambini e le loro insegnanti. E’ importante promuovere un percorso formativo che spieghi come vivere bene, partendo dalla sana alimentazione, dalla frutta e dalla verdura, ma anche responsabilizzare i più piccoli, permettendo loro di conoscere il percorso che porta questi alimenti sulle nostre tavole. I bambini devono conoscere il valore del lavoro dei nostri agricoltori, custodi della terra, che faticano molto per produrli”, ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha preso parte all’evento.

“Stiamo portando avanti – ha aggiunto il Ministro – questo percorso allineando finalmente la distribuzione dei prodotti alla loro stagionalità e garantendo ai bambini il consumo di un’ampia varietà di prodotti, tra cui più della metà sarà biologico e DOP/IGP. In questi anni abbiamo via via anticipato la data di avvio del programma e quest’anno arriviamo a coprire l’intero anno scolastico. Ogni mese i bambini hanno un’esperienza di comunicazione e conoscenza del frutto stagionale, capendo perchè è meglio consumare frutta di stagione rispetto a quella importata o conservata troppo a lungo”.



I bambini nel corso della mattinata hanno esplorato il ciclo vitale delle piante, l’importanza della stagionalità e le proprietà nutritive degli alimenti. Tra le attività centrali, la realizzazione di un semenzaio personale: ogni alunno ha piantato semi di lattuga e spinaci, avviando un percorso di cura e osservazione che proseguirà a scuola e a casa. E’ stata, inoltre, distribuita frutta fresca di stagione, tra cui uva, clementine e mele IGP.

– foto ufficio stampa Masaf –

(ITALPRESS).