ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo deve essere promuovere un’intelligenza artificiale trasparente, equa e affidabile, nella quale la supervisione umana rimanga un principio irrinunciabile e le decisioni che incidono sulla vita delle persone continuino a essere riconducibili a responsabilità chiaramente individuate”. Lo ha affermato il ministro Paolo Zangrillo in occasione di “Brainstorm AI”, un dibattito pubblico organizzato a Roma da Fortune Italia.

“La centralità della persona – ha proseguito Zangrillo – non deve essere soltanto un principio etico, ma deve tradursi anche in un nuovo modo di guidare le organizzazioni e gestire il cambiamento. È qui che assume un ruolo fondamentale la leadership, perché la trasformazione digitale non riguarda soltanto l’introduzione di nuove tecnologie, ma investe profondamente le persone, le competenze e i modelli organizzativi”.

“Abbiamo bisogno di leader capaci non soltanto di comprendere le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ma soprattutto di orientarne l’utilizzo, accompagnare le persone e costruire una visione condivisa del futuro. È una sfida particolarmente importante per la Pubblica amministrazione, dove il cambiamento richiede di superare progressivamente il modello tradizionale del capo, fondato prevalentemente sull’autorità gerarchica e sul controllo, per affermare quello del leader, capace di ispirare, motivare, responsabilizzare e valorizzare le competenze dei propri collaboratori”, ha concluso Zangrillo.

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