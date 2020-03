Nel 2019 il Prodotto Interno Lordo è stato pari a 1.787.664 milioni di euro, con un aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è aumentato dello 0,3%. Lo rileva l’Istat.

Dal lato della domanda interna nel 2019 si registra, in termini di volume, una crescita dell’1,4% degli investimenti fissi lordi e dello 0,2% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono aumentate dell’1,2% e le importazioni sono diminuite dello 0,4%.

La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla crescita del Pil per 0,4 punti percentuali. L’apporto della domanda estera netta è stato positivo per 0,5 punti, mentre la variazione delle scorte ha contribuito negativamente per 0,6 punti.

Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari al +1,7% (+1,5% nel 2018). Il rapporto deficit/Pil è stato pari nel 2019 all’1,6%, a fronte del 2,2% del 2018.

