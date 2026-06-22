Veronafiere, Chiara Benciolini eletta nuova presidente del collegio sindacale

VERONA (ITALPRESS) – Chiara Benciolini è la nuova presidente del Collegio sindacale di Veronafiere Spa, nominata dall’Assemblea dei soci che si è tenuta lo scorso 17 giugno. Dottore commercialista e revisore legale, Benciolini è laureata in Economia e Commercio e in Scienze Giuridiche dell’Amministrazione.

Nel corso della sua attività professionale ha maturato una significativa esperienza nella consulenza aziendale, fiscale e societaria, nella difesa tributaria e nel ruolo di presidente e componente di organi di controllo di società di capitali, anche quotate. Gli altri componenti del Collegio sindacale di Veronafiere sono Ludovico Mantoan e Paolo De Mitri. Il Collegio resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2028.

“A nome di Veronafiere e di tutti i Soci rivolgo alla presidente Benciolini i migliori auguri di buon lavoro – commenta Federico Bricolo, presidente di Veronafiere -. La sua competenza professionale e la sua esperienza negli organi di controllo rappresentano un presidio importante per accompagnare il percorso di crescita della Società. Il contributo del Collegio sindacale sarà fondamentale per continuare a rafforzare una governance orientata alla creazione di valore sostenibile e condiviso con Soci, stakeholder e comunità del territorio”.

-Foto ufficio stampa Veronafiere-

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