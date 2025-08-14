Naufragio al largo di Lampedusa, riprese le ricerche dei dispersi

LAMPEDUSA - LAMPEDUSA - Le motovedette SAR della Guardia Costiera CP319 e CP324 hanno tratto in salvo 57 migranti. recuperando a bordo anche i corpi esanimi di una donna e di un minore. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche elicotteri Gdf e Frontex. I migranti si trovavano a bordo di due natanti partiti verosimilmente da Sfax nei giorni precedenti e risulterebbero mancare allÕappello circa 30 persone?

PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto ieri mattina al largo di Lampedusa. Una sessantina le persone salvate, mentre sono 27 le vittime accertate, tra cui una bambina. Un centinaio le persone a bordo delle due imbarcazioni partite da Tripoli nelle prime ore della giornata, poi affondate a circa 14 miglia nautiche a sud di dalla Pelagie.

LA DINAMICA DEL NAUFRAGIO

Secondo quanto ha reso noto ieri la Guardia Costiera, dalle prime informazioni acquisite dagli stessi migranti, si tratterebbe di due imbarcazioni partite da Tripoli nelle prime ore della giornata. Una di esse ha iniziato a imbarcare acqua e i migranti si sarebbero trasferiti sull’altra imbarcazione, che poi si è capovolta.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

