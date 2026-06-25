Nasce il Social Taxi, Occhiuto: “Trasporto gratuito per smaltire le liste d’attesa”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Con il Social Taxi stiamo aggiungendo un tassello importante al percorso di innovazione dei servizi sanitari regionali. Si tratta di un servizio della Regione Calabria che mette a disposizione un trasporto gratuito, pagato da noi con il Fondo sociale europeo, verso la struttura sanitaria che eroga la prestazione, facilitando l’accesso alle cure. Vogliamo aiutare i cittadini e allo stesso tempo smaltire così le liste d’attesa”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della conversazione dal titolo “Il coraggio di innovare“, un’iniziativa patrocinata dall’American Chamber of Commerce in Italy che si è svolta al Centro Studi Americani a Roma con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber.

Social Taxi è il nuovo servizio della Regione Calabria che mette a disposizione un trasporto gratuito verso la struttura sanitaria che eroga la prestazione. Durante la prenotazione di una ricetta dematerializzata, dopo la scelta e la conferma dell’appuntamento, agli assistiti aventi diritto viene proposto il servizio Social Taxi. L’utente interessato può aderire al servizio, verificare e confermare l’indirizzo di partenza e il numero di telefono e richiedere il trasporto verso la struttura sanitaria.

Con la conferma della prenotazione, il servizio di trasporto gratuito diventa disponibile. Un sistema di notifiche e promemoria tramite sms e contatti telefonici accompagna l’utente in ogni fase del servizio. Con l’app Social Taxi è possibile gestire in autonomia il servizio di trasporto.

Accedendo al dettaglio di una corsa, l’utente può visualizzare tutte le informazioni, consultare il percorso su mappa e richiamare il codice passeggero necessario per il riconoscimento da parte dell’autista. Per le corse di ritorno, l’utente può richiedere un aggiornamento dell’orario oppure attivare il rientro immediato. In tutte le sezioni dell’app è disponibile l’accesso al servizio di assistenza telefonica dedicato.

La Regione Calabria ha già avviato la sperimentazione di Social Taxi nella provincia di Catanzaro, offrendo trasporti gratuiti per visite cardiologiche e mammografie a pazienti over 65 con Isee inferiore a 15mila euro. Il servizio, che utilizza al momento 25 licenze Ncc dedicate e prevede una centrale di controllo integrata con il Cup regionale, è prenotabile al numero 0961852233 e tramite app, con il primo monitoraggio del progetto atteso a metà mese di luglio.

“Questo progetto è stato possibile grazie alle liberalizzazioni del mercato degli Ncc che la Calabria ha ottenuto vincendo per tre volte in Corte Costituzionale contro il Ministero delle Infrastrutture. Adesso possiamo dare tante licenze ed offrire dunque servizi migliori ai cittadini. L’innovazione deve servire a migliorare concretamente la vita delle persone. Con il Social Taxi utilizziamo la tecnologia per rendere la sanità più vicina ai cittadini e per abbattere ostacoli che troppo spesso rendono difficile l’accesso alle prestazioni sanitarie”, ha spiegato Occhiuto.

“Liberalizzare, liberarsi dalle incrostazioni delle corporazioni non è mai popolare. Qualcuno teme di perdere qualche voto, ma siccome è giusto, poi diventa popolare. Vorrei che questo coraggio fosse più praticato nella politica italiana, perché per fare le riforme ci vuole sempre coraggio: le riforme sono una rottura con il passato, una rottura con molte corporazioni che tengono in ostaggio il mercato e, tenendo in ostaggio il mercato tengono in ostaggio i cittadini rispetto ad alcuni servizi. Serve coraggio, ma fare le riforme liberali è un investimento, perché quel coraggio poi paga in termini di popolarità, anche se a lungo termine. Liberalizzando si creano opportunità, si apre il mercato, si attraggono investimenti, ma soprattutto si danno servizi più efficienti ai cittadini”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.

-Foto Regione Calabria-

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