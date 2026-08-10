34enne muore dopo una rissa davanti a una discoteca nel Cosentino, indagini

SANGINETO (COSENZA) (ITALPRESS) – Tragedia nel cosentino, dove un 34enne ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in una violenta rissa all’esterno di una discoteca di Sangineto. La vittima, originaria, di Fuscaldo, nella struttura svolgeva mansioni legate alla sicurezza. L’episodio si sarebbe verificato nella notte tra sabato e domenica.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata coinvolta in un alterco degenerato in uno scontro fisico all’esterno del locale. Terminata la rissa, il 34enne avrebbe fatto ritorno nella propria abitazione. Nelle ore successive, le sue condizioni si sarebbero aggravate. Dopo aver accusato un malore, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Cetraro. I sanitari, valutata la gravità del quadro clinico, ne hanno disposto il trasferimento in una struttura ospedaliera di Cosenza, dove è deceduto poco dopo. Sulle cause della morte e sull’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, puntano a ricostruire quanto avvenuto durante la rissa e ad accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza utili a fare piena luce sulla vicenda.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).