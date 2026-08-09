COSENZA (ITALPRESS) – Una quindicina di volontari di Protezione civile veneti sono partiti nelle prime ore del mattino di sabato 8 agosto, dal Polo logistico regionale di Bonisiolo (Treviso) alla volta dei territori di Cassano allo Ionio e Sibari (Cosenza), accompagnati da funzionari regionali.

La missione si inquadra nell’ambito della collaborazione tra Regione Veneto e Regione Calabria per le attività di monitoraggio e lotta agli incendi boschivi, patrocinata dal Dipartimento nazionale della Protezione civile di Roma.

“Ancora una volta i volontari della Protezione civile del Comune di Venezia si confermano attori esemplari nel fornire aiuto e collaborazione in situazioni di emergenza – ha dichiarato l’assessore comunale di Venezia alla Protezione civile Paolino D’Anna – sia a livello locale che nazionale. Un sentito ringraziamento ai nostri volontari, per l’impegno che rinnovano anno dopo anno nelle regioni italiane maggiormente colpite dagli incendi boschivi. In ogni scenario la nostra Protezione civile si dimostra determinante, confermando il suo valore fondamentale per la sicurezza e il sostegno alle comunità colpite”. Il volontario sarà impegnato nel territorio calabrese sino al 15 agosto. I gruppi comunali di Protezione civile di Venezia vedono la presenza di 15 volontari specializzati nell’incendio boschivo che operano ordinariamente nelle attività di prevenzione e contrasto dell’emergenza nelle aree boschive a Ca’ Roman, agli Alberoni e a San Nicolò.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).