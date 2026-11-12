Atp Finals, Binaghi “Aumentato del 19% incasso da biglietteria”

TORINO (ITALPRESS) – "Abbiamo venduto circa 185.600 biglietti, il 3% in più del record dello scorso anno. Abbiamo un maggiore incasso della biglietteria rispetto al record dello scorso anno del 19%. Quindi il prodotto vale di più. E queste sono tutte risorse che reinvestiremo nell'impiantistica e nella scuola. Partendo magari dal Piemonte, che potrebbe essere il primo territorio nella storia del nostro Paese dove tutti possono praticare sport nella scuola dell'obbligo". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente Fitp, a margine della presentazione della nuova edizione delle Atp Finals a Torino. xn3/glb/gsl