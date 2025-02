NAPOLI (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino, l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Napoli nonchè l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli S.O.T. Aeroporto di Capodichino nei giorni scorsi hanno sottoposto a controllo un cittadino malese in arrivo da Dubai.

Gli operanti, coadiuvati dalla segnalazione dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, decidevano di approfondire il controllo ed estenderlo ai bagagli da stiva trasportati, all’interno dei quali il passeggero occultava 22,7 kg di sostanza stupefacente tipo marijuana. La sostanza risultava imballata in buste sottovuoto di cellophane trasparente e avrebbe dovuto essere immessa sul mercato illecito. Il responsabile è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale nel capoluogo partenopeo.

