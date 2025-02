NAPOLI (ITALPRESS) – Dal 20 marzo fino al 6 luglio la Sala Plebiscito e la Sala Belvedere di Palazzo Reale a Napoli ospiteranno “Pino Daniele. Spiritual”, l’inedita esposizione che celebra l’indimenticato cantautore partenopeo a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa. La mostra è un progetto culturale che intende rievocare le origini del mondo artistico di Pino Daniele, la sua dimensione trascendente e il suo lascito socio-culturale. Per la prima volta, la storia di uno degli artisti più amati della musica italiana viene raccontata attraverso un ricco mosaico di contenuti audiovisivi, pubblici e privati, materiali d’autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti che lo hanno accompagnato nel suo percorso creativo. Ogni elemento esposto è una tessera che contribuisce a delineare il ritratto di un artista e di un uomo, la cui eredità va ben oltre la sua canzone. A partire da una dichiarazione di Pino Daniele, “La musica esprime socialità”, l’obiettivo principale della mostra è anche quello di perseguire il suo impegno e stimolare l’animo delle persone, portarle a guardarsi dentro e a dare una valenza alle proprie azioni, offrire al visitatore un viatico ripercorrendo le vicende di Pino in modo intenso e toccante.

L’esposizione, che sarà presentata alla stampa il 19 marzo, è suddivisa in 2 parti e in 9 aree tematiche. La prima parte ripercorre la storia di Daniele dal 1955 al 1977, anno di pubblicazione del suo primo album, “Terra mia”, impreziosita dalle ricostruzioni scenografiche della sala prove (la “Grotta” di tufo, punto di riferimento per suonare e fare ricerca musicale) e di un tipico live club notturno di Napoli degli anni ’70, luoghi che contestualizzano gli esordi del musicista, consentendo ai visitatori di attraversare varie epoche e di interagire con la sua magia. La seconda parte, invece, narra in maniera intima e completa la sua vita e la sua carriera dal 1977 al 2014 attraverso un percorso cronologico che intreccia la sua evoluzione musicale e personale con un focus sugli incontri, sulle collaborazioni e sulle produzioni musicali.

La mostra “Pino Daniele. Spiritual”, curata da Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia, è promossa dalla Fondazione Pino Daniele, presieduta da Alessandro Daniele, con il Ministero della Cultura, Palazzo Reale, Regione Campania, Comune di Napoli, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, con Rai nei panni di media partner e con la collaborazione di Rai Teche, Archivio Luce e Fondazione Campania dei Festival.

“E’ una mostra che testimonia non solo il contributo musicale ma anche culturale e simbolico che Pino Daniele ha dato alla città – spiega il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi -. Pino Daniele è stato la colonna sonora della mia gioventù e oggi rappresenta uno dei più grandi simboli che abbiamo avuto. Questa esposizione – conclude l’inquilino di Palazzo San Giacomo – rappresenta la sua consacrazione ma anche una sua lettura, in maniera molto complessa, articolata, molto viva”.

“Una cosa bellissima, non bella – commenta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca -. Pino Daniele è una delle tre figure artistiche che interpretano l’anima di Napoli e i valori fondamentali della città. Un grande artista, una mancanza che si sente di un simbolo di Napoli e dell’Italia più vera, che non vive di ipocrisie, ma che è ancora capace di sentimenti. Pino Daniele è espressione dell’umanesimo di Napoli e del Sud: dobbiamo ricordarlo e ci fa anche bene riascoltare delle musiche meravigliose che ci hanno emozionato allora e ci emozionano ancora oggi. La mia canzone preferita? ‘Napule è’ resta indimenticabile e tocca tutti quanti noi”, dice il governatore, che infine annuncia: “A settembre faremo anche una mostra nell’ambito del Campania Teatro Festival dedicata a Pino Daniele per ricordare le sue caratteristiche artistiche, ma anche le sue caratteristiche umane. Davvero una bella bella e grande figura”.

