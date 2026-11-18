La Russa a Sala “A Milano possibile avere due stadi come avviene in altre città”

ROMA (ITALPRESS) - "Che io sia favorevole al nuovo stadio di Inter e Milan per competere a livello europeo internazionale è noto. Che io sia altrettanto convinto che non bisogna battere San Siro che era nel mondo e riconosciuto come uno dei simboli di Milano dopo il Duomo e la Scala è risaputo. Adesso si è riaperto il dibattito perché con l'avvicinarsi delle elezioni litigano all'interno della sinistra, Sala con i suoi competitor. Sala fa anche finta di dimenticarsi che fino a poco tempo fa aveva detto che la mia proposta era comunque da tenere in considerazione e da dibattere. Adesso dice che è impossibile, che li sto prendendo in giro, che due stadi vicini non sono possibili". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa in un video sui social. "Non ci vuole niente a smentire Sala, che si è smentito peraltro da solo. A Parigi ci sono due stadi in funzione a 40 metri l'uno dall'altro. È evidente che non giochino tutte e due le squadre contemporaneamente. Lo dico anche per San Siro. A Liverpool qualche centinaio di metri l'uno distante dall'altro. A Belgrado, qualche centinaio di metri in più, ma sempre molto meno di 1 km, distano uno stadio dall'altro. Non parliamo del Sud America, dove ce ne sono decine a pochi metri di distanza l'uno dall'altro - prosegue -. La mia non è una proposta elettorale, perché la faccio da 4 anni, per lo meno. È una proposta di buon senso e dico che solo se vincerà il centrodestra, anziché le vostre liti, sarà pacifico che terremo sia il nuovo stadio sacrosanto, sia San Siro, che può essere assegnato con una gara internazionale a chi vorrà utilizzarlo per mille eventi non solo calcistici". sat/gtr (Fonte video: Presidenza del Senato)