Nazionale, Chiellini “Il bilancio degli ultimi due mesi è positivo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il bilancio di questi due mesi è positivo e la luce si vede, anche se il percorso non è semplice e serviranno pazienza, forza e volontà". Lo ha dichiarato l'ex capitano e Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini, a Bruxelles a margine della presentazione dello Juventus Club Unione Europea, punto di incontro tra la comunità bianconera e il cuore istituzionale dell'Europa, avvenuta nella sede della Regione Piemonte nella capitale belga, alla presenza del presidente del club Gianluca Ferrero. "E' un obbligo di tutti noi addetti ai lavori, giornalisti compresi, supportare e sostenere questa ripartenza e le persone che la stanno facendo" le parole dell'ex difensore della Nazionale. xf4/gm/gtr