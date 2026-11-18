Chiellini “La Juve tornerà a splendere, Yildiz può farci fare il salto di qualità”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La luce la vede sempre, a volte è più difficile scorgerla, ma tornerà. Stiamo lavorando con il massimo impegno per tornare quanto prima allo splendore". Lo ha dichiarato l'ex capitano e Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini, a Bruxelles a margine della presentazione dello Juventus Club Unione Europea, punto di incontro tra la comunità bianconera e il cuore istituzionale dell'Europa, avvenuta nella sede della Regione Piemonte nella capitale belga, alla presenza del presidente del club Gianluca Ferrero. Chiellini ha anche fornito un aggiornamento sulle condizioni di Kenan Yildiz: "Sta meglio, ha ripreso ad allenarsi con la palla, ci vorrà ancora un po' di tempo, ma è un giocatore molto importante per noi, capace di farci fare il salto di qualità". xf4/gm/gtr