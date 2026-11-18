ROMA (ITALPRESS) – Questo libro “è un consuntivo, quando si arriva alla mia età si vuole dare un senso alla vita. Quindi, un consuntivo del mio impegno nella vita privata e pubblica. C’è anche qualche suggerimento ai giovani che si vogliono affacciare in politica in qualunque schieramento: passione, responsabilità e visione. Oggi la politica è sguaiata, gridata, violenta, io mi sono formato in un partito che era una scuola e la prima cosa che mi hanno insegnato è che ci non la pensa come noi non è un nemico, ma un avversario e bisogna sempre rispettarlo”. Così il ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, in occasione della presentazione del suo libro “Una vita dalla parte ‘sbagliata’, edito da Piemme, che ha visto la presenza, tra gli altri del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il già presidente della Camera Luciano Violante. “Sono partito da Militello, non pensavo di arrivare a Palazzo Chigi e la prima persona che ho incontrato appena iscritto al Movimento socialista italiano a 15 anni, è stato un ‘signorotto’ del Paese che mi ha detto: ‘Nello, un ragazzo così intelligente sta dalla parte sbagliata…’. Da allora me lo sono sentito ripetere giorno dopo giorno”, spiega.

A margine della presentazione il ministro, interpellato dai cronisti, commenta anche la polemica che sta tenendo banco sulla mostra allestita presso la Camera dei Deputati dedicata a Pino Rauti. “Lui è stato un intellettuale di destra, un uomo del MSI eletto regolarmente dal popolo, ha rappresentato una fascia di elettorato nelle istituzioni parlamentari, credo che meriti rispetto. La demonizzazione dell’avversario non è mai un’arnese sicuro per chi pensa di conquistare legittimità e credibilità. Pino Rauti si consegna liberamente al giudizio della gente con il suo vissuto e con il suo passato. Si può condividere o meno l’ideale in cui ha creduto, ma credo che meriti rispetto. Noi non facciamo processo agli uomini politici della sinistra che sedevano a Botteghe Oscure con la foto di Lenin e Stalin – prosegue -, non l’abbiamo mai fatto. Non crediamo che dai post-comunisti si possano accettare lezioni di democrazia, qualcuno nel ’56 applaudiva i carri armati russi che entravano in Ungheria e magari dopo avrà fatto carriera e noi siamo rimasti nel silenzio proprio per il rispetto dell’avversario”.

l presidente del Senato, Ignazio La Russa, dal canto suo, sostiene di non essersi mai “sentito dalla parte sbagliata, anche io ho avuto il padre fascista ma non ci ho mai litigato, lui non ha mai immaginato o preteso un possibile ritorno ad una assenza di libertà e aveva rispetto nella Costituzione. In casa mia, spero anche nei miei avversari, c’era veramente libertà, mio fratello è stato parlamentare democristiano. In casa mia convivevano con grande affetto fraterno, non politico, posizioni di libertà – prosegue -. Negli anni 70 ci sono stati alcuni movimenti di sinistra che facevano la spesa proletaria, ma non andavano a prendere i pullover firmati e si muovevano per un’idea, per me sbagliata, ma in cui credevano. Li consideravo degni di rispetto. Oggi ammantandosi di nuove partigianerie, alcuni vanno ad assaltare i negozi del quadrilatero della moda, non una panetteria”.

– Foto xb1/Italpress –

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