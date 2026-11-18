ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, di concerto con il Ministro della giustizia Carlo Nordio e con il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha avviato la procedura per la nomina del professor Remo Morzenti Pellegrini a Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Lo rende noto Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm.
– Foto Ipa Agency –
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