ROMA (ITALPRESS) – “Nelle ultime settimane abbiamo assistito a episodi che non si sono limitati a condizionare le azioni e i comportamenti di migliaia di persone, hanno inciso sulle percezioni, sui timori di una intera società e orientato il dibattito pubblico e politico. Gli allarmi bomba hanno fatto leva sulla paura del terrorismo che richiama a stagioni che il nostro Paese ha vissuto e mai dimenticato; non c’era nessuna bomba ma è bastata una mail a creare il caos, questa è una delle forme della guerra cognitiva”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera.

L’obiettivo della guerra ibrida è “dividere le società, minare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, influenzare le opinioni pubbliche. Nei suoi strumenti” ci sono “campagne di disinformazione mirate a condizionare le percezioni di cittadini e istituzioni. L’IA è uno degli acceleratori di questa minaccia perché rende sempre più difficile distinguere una informazione autentica da una costruita ad arte”, ha aggiunto Crosetto.

“Oggi siamo entrati in una fase più evoluta e pervasiva di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli – ha detto Crosetto – Non si tratta solo di generare timori e paure, la guerra cognitiva è l’azione di chi cerca di condizionare il pensiero e comportamenti di un singolo, un gruppo, un’intera popolazione. Suggerisce cosa pensare e condiziona i nostri comportamenti e fa in modo che quelle idee ci sembrano nate da noi”.

“La guerra cognitiva non abbatte muri, abbatte la fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nell’informazione. La sfida non riguarda solo la difesa dei confini, ma anche la libertà di ognuno di noi e la coesione della nazione. Non sono timori astratti”, ha detto il ministro.

“Nelle scelte di investimento c’è un equilibrio da preservare, ai domini terrestre, marittimo, spaziale e aereo, si sono affiancate il cyber, la dimensione cognitiva e subacquea, ma non li hanno sostituiti. Le minacce tradizionali non sono venute meno, la distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non regge, l’Ucraina lo dimostra. La guerra è una sola e dobbiamo essere attrezzati a combatterla tutta”.

“Gli strumenti che stiamo costruendo nascono innanzitutto contro la minaccia cibernetica e ibrida, ma la sfida su cui dobbiamo attrezzarci è quella cognitiva, per farlo dobbiamo cambiare postura. Inseguiamo le minacce mentre dovremo anticiparle, se ci limitiamo a difenderci abbiamo già perso, le minacce vanno prevenute e non combattute quando sono già arrivate“, ha concluso Crosetto.

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