ROMA (ITALPRESS) – Per l’abbassamento dell’età pensionabile i fondi “ci sono, in legge di bilancio non si può dire ‘sembra’. C’è un budget iniziale di 850 milioni di euro in legge di bilancio per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per chi vorrà. Che è sicuramente sostanzioso, e lavoreremo per aumentarlo. Comunque c’è su base pluriennale”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa alla Camera. “C’è il fondo e c’è la volontà e dal 2027 si parte con quota 64 sperimentale e volontaria, lo ripeto. Se uno sta bene, va avanti a lavorare fino a quando vuole, ma se uno per motivi personali non ce la fa più, va in pensione non a 67 ma a 64 anni”, ha aggiunto Salvini, e alla domanda su un possibile dirottamento sulla sanità di parte degli 850 milioni di euro stanziati per le pensioni, ha risposto: “Non se ne parla. No. Nessuno mi ha fatto questa proposta. Non è un dibattito esistente. Non se n’è parlato e non se ne parlerà”.

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