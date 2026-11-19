CASERTA (ITALPRESS) – Domenico Raimondo è stato riconfermato alla presidenza del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. L’elezione è arrivata oggi da parte del nuovo Consiglio di amministrazione durante la seduta di insediamento successiva al voto dei soci dello scorso 12 novembre.

Accanto a Raimondo, scelto dalla maggioranza dei consiglieri, sono stati nominati anche i due vicepresidenti: Sara Consalvo, in rappresentanza dei trasformatori, e Davide Letizia, confermato in quota allevatori. Per il cinquantacinquenne salernitano di Bellizzi, casaro di quarta generazione ed ex presidente di Afidop, si apre così il sesto mandato consecutivo alla guida dell’ente di tutela.

“La riconferma è un nuovo punto di partenza. Ci aspettano numerose sfide, in un contesto economico e internazionale in continua evoluzione. Le affronteremo puntando sul dialogo, sulla partecipazione e sulla capacità di fare sistema”, sottolinea Raimondo.

“Il nostro impegno sarà di proseguire nel percorso di crescita e rafforzamento della filiera, con una visione sempre più orientata al futuro. Dobbiamo fare i conti con il vertiginoso aumento dei costi di produzione, che sta incidendo notevolmente sulla redditività del comparto. Noi puntiamo sulla qualità della Bufala Dop e per questo diventa fondamentale la sostenibilità economica. Inoltre, dobbiamo lavorare per favorire un maggiore equilibrio tra tutte le componenti del comparto, dagli allevatori ai trasformatori”.

-Foto Ufficio Stampa Consorzio Mozzarella Dop-

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