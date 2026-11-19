FIRENZE (ITALPRESS) – Il cibo è diventato un asset della competizione geopolitica. Conflitti, crisi climatiche e tensioni sulle rotte si trasmettono in pochi giorni ai prezzi di energia, fertilizzanti e trasporto, e da lì a quelli alimentari, in tutto il mondo. Parte da questa analisi il Food Geopolitical Index di Confagricoltura, Soft Power Club e Future Proof Society, il primo indice composito che misura il rischio geopolitico a cui è esposto il sistema alimentare, presentato oggi a Firenze, a Palazzo degli Affari, nell’ambito della due giorni della Confederazione dedicata all’agricoltura del futuro.

Lo strumento opera attraverso due parti autonome, che si leggono separatamente: una misura la pressione congiunturale sui mercati agricoli internazionali, l’altra la fragilità di ogni prodotto tenendo conto del mercato italiano. Entrambe sono costruite su fonti istituzionali e pubbliche, quindi replicabili e aggiornabili nel tempo.

La componente globale (FGI Market Stress) misura lo shock quando arriva, tracciando ogni mese la pressione geopolitica sui mercati globali da cui dipende l’agricoltura (petrolio, gas, fertilizzanti, noli marittimi e prezzi alimentari); la componente per prodotto (FGI Supply Exposure) rileva ogni anno su quali prodotti agroalimentari colpisce e dove siamo più esposti, come Italia, a rischi di approvvigionamento.

Confagricoltura ha selezionato per la misurazione 8 commodity strategiche per il nostro Paese (caffè, cacao, soia, carne bovina, grano tenero, grano duro, mais, riso), per le quali dipendiamo molto dalle importazioni (di 4 su 8 importiamo oltre l’80% del fabbisogno).

Qualche esempio: a settembre 2026, con la crisi del Mar Nero, il FGI Market Stress ha misurato un rischio di 79,1 su 100, il massimo da fine 2022 (periodo del picco legato alla crisi ucraina). Dopo due anni sotto la soglia di normalità, lo shock di Hormuz ha portato il rischio geopolitico agricolo globale a salire da 48,9 a 71,7 in un solo mese (trainato da petrolio e gas per il 63%). Il rischio non è più tornato ai livelli precedenti, nonostante non abbia ancora raggiunto il grado d’allarme registrato con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Mais, rischio alto (56,2): oltre un terzo dell’import arriva dall’Ucraina, un Paese in guerra.

Soia, rischio alto (65,3): importiamo l’86% del fabbisogno, e l’85% dell’import arriva da Brasile, Argentina e Stati Uniti. È la filiera più concentrata degli otto prodotti. Quasi tutto l’import arriva dalle Americhe: il 94% attraversa almeno un choke point (collo di bottiglia).

Cacao, rischio alto (73,5): il 98% dell’import arriva da Paesi ad alto rischio climatico, l’83% da Paesi politicamente fragili. L’indice dimostra che dal 2019 i prodotti a rischio alto passano da 4 a 6: mais e carne bovina superano la soglia con un balzo notevole.

“Disporre di uno strumento di misurazione strutturato rappresenta un vantaggio competitivo, una tutela per la sicurezza alimentare e in generale per la sicurezza strategica del Paese. Oggi non solo lanciamo un indice che non esisteva prima, lo rendiamo disponibile e ci apriamo al confronto con la comunità scientifica per migliorarlo, affinché possa essere utile al Sistema Italia – ha dichiarato Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura -. Lo abbiamo scomposto perché riteniamo fondamentale fare analisi sempre più specifiche sui settori agricoli a fronte di criticità diverse. Questo è un punto di partenza. Certamente andremo ad integrare i prodotti e a valutare la nostra esposizione rispetto all’export”.

“Gli impatti di un mondo in veloce cambiamento, con la moltiplicazione di conflitti, tensioni, divergenze geostrategiche, non riguardano più solo le decisioni dei vertici governativi e politici internazionali – ha dichiarato Francesco Rutelli, Presidente di Soft Power Club –. Ogni cittadino si rende sempre più conto dell’incidenza diretta di questi fattori sulla vita propria e quella della famiglia, sulle attività imprenditoriali e lavorative. Perciò la scelta di realizzare un Indice che attesti la situazione della sicurezza alimentare rientra tra le priorità stabilite dal Soft Power Club, realtà che riunisce importanti personalità globali per favorire dialogo, iniziative e risposte concrete in questo mondo che cambia. E l’impegno di Confagricoltura per analizzare i rischi che gli stress del mercato internazionale provocano nel nostro Paese è prezioso, e indica una strada giusta per passare dalla denuncia dei problemi alle possibili soluzioni”.

“Con il Food Geopolitical Index abbiamo voluto fare una cosa che in Italia non esisteva: misurare per la prima volta quanto la geopolitica pesa sul cibo che arriva sulle nostre tavole – ha sottolineato Alessandro Tommasi, Founder&CEO di Future Proof Society -. Abbiamo costruito un modello che combina dipendenza commerciale, concentrazione dei fornitori, colli di bottiglia logistici e rischio politico, e lo abbiamo messo alla prova sui dati del 2019, prima delle grandi crisi, per verificare che sapesse leggere l’instabilità prima che diventasse emergenza. Il risultato ci dice che la sicurezza alimentare oggi si gioca sulle filiere e sulle rotte, oltre che nei campi. Per noi di Future Proof Society è questo il punto: trasformare i dati in strumenti di previsione e in indirizzi concreti per le imprese e per chi decide. Insieme a Confagricoltura e al Soft Power Club vogliamo che l’indice diventi un osservatorio permanente, aggiornato e a disposizione del sistema agricolo italiano”.

All’evento di presentazione oggi a Firenze, oltre al Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a Francesco Rutelli, Presidente di Soft Power Club e ad Alessandro Tommasi, Founder&CEO di Future Proof Society, intervengono (riportati in ordine alfabetico): Luiza Anna Bialasiewicz, Professoressa ordinaria di Geografia politico-economica, Ca’ Foscari, Sebastiano Cardi, già Ambasciatore d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, Mauro Fanin, Presidente di Cereal Docks, Piero Manzoni, Fondatore e CEO di Simbiosi, Maurizio Martina, Direttore generale aggiunto della FAO, Massimo Vincenzini, Presidente Accademia dei Georgofili di Firenze, Matteo Zoppas, Presidente Agenzia ICE.

Le conclusioni sono affidate a Enrico Letta, già Presidente del Consiglio dei Ministri. Ha mandato i saluti Antonio Tajani, Vicepremier, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La presentazione tecnica dell’indice è stata affidata a Vincenzo Lenucci, Direttore Area economica e Centro Studi di Confagricoltura; Cristina Tinelli, Direttore Area Relazioni UE ed internazionali di Confagricoltura; Martino Cabassi, Analista di Future Proof Society. A completamento dei due strumenti di misurazione, i tre partner lanciano anche un Osservatorio sulla Geopolitica del Cibo per continuare a monitorare l’impatto dell’instabilità internazionale sul settore agroalimentare.

– foto ufficio stampa Confagricoltura –

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