GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria ha promosso a Parigi, insieme al Consolato generale d’Italia e alla Maison de l’Italie, l’iniziativa “L’anima della gastronomia ligure. Prodotti d’eccellenza tra tradizione e innovazione”, nell’ambito della settimana della cucina italiana nel mondo.

L’evento, dedicato alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari liguri e alla promozione del territorio sui mercati internazionali, ha visto l’intervento dell’assessore all’agricoltura e alla promozione dei prodotti liguri Alessandro Piana insieme a quelli del console generale Jacopo Albergoni, del rappresentante permanente d’Italia presso l’Unesco Liborio Stellino, di Antonio Bettanini del Comitato italiano per la Maison de l’Italie e del giornalista e autore Daniele Zappalà. Presente anche la direttrice della Maison de l’Italie Maria Chiara Prodi.

“La settimana della cucina italiana nel mondo rappresenta una straordinaria occasione per promuovere le nostre eccellenze e raccontare la Liguria attraverso i suoi prodotti, le sue tradizioni e il lavoro delle sue imprese – ha detto Alessandro Piana nel suo intervento – Dall’olio Riviera Ligure Dop alle Olive Taggiasche Liguri Igp, dal Basilico Genovese Dop ai nostri vini, i prodotti racchiudono la storia di una regione e delle persone che lo custodiscono: non rappresentano soltanto qualcosa di buono da portare sulle nostre tavole, ma costituiscono un valore economico, sociale e culturale fondamentale per il nostro territorio”.

“La cucina è un linguaggio universale e uno dei più efficaci strumenti di promozione che abbiamo a disposizione: valorizzare le nostre produzioni significa sostenere agricoltori, pescatori e imprese, rafforzare la presenza della Liguria sui mercati internazionali e creare nuove opportunità anche per il turismo. Il riconoscimento Unesco della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità conferma il valore di una tradizione che unisce identità, cultura e convivialità. Come Regione vogliamo continuare a sostenere questo patrimonio e chi ogni giorno lavora per mantenerlo vivo” ha concluso.

La serata si è conclusa con uno show cooking dedicato alla preparazione del pesto genovese al mortaio, realizzato dagli chef Matteo Armanino ed Edgar Chiappara in rappresentanza dell’Unione regionale cuochi liguri, che hanno utilizzato il basilico di alcune aziende agricole di Genova Pra’.

-Foto ufficio stampa Regione Liguria-

(ITALPRESS).