ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe stato meglio venire qui non da avversario: nei 90 minuti di gara io sarò col Real e i tifosi saranno con la Roma. Per novanta minuti siamo avversari, di certo non nemici, ma se mi vogliono fare un saluto speciale anch’io ci terrei ad abbracciare i romanisti”. Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Real Madrid, Josè Mourihno, ex di turno, alla vigilia della gara di Champions fra la Roma e i “blancos”.

“Non ho potuto salutare ai tempi i tifosi giallorossi per come avrei voluto? Che possiamo fare: è la vita, è il calcio. E’ un’opportunità di sentire l’amore della gente, cercherò di controllarmi; però magari non riesco a controllarmi e magari la gente capisce l’amore che ho per loro. Però io voglio vincere e loro vorranno vincere nei 90 minuti”, ha aggiunto il tecnico portoghese.

“Ho detto che mi fa male al cuore vedere Vinicius in questa situazione. Ogni giorno è felice, lavora tanto, ma finora non ha ancora trovato la gioia di essere decisivo quest’anno. Vediamo se in Champions, visto che in campionato è squalificato, possa tornare a essere il vero Vinicius”, ha continuato Moruinho. “Siamo preparati ad affrontare una Roma con i principi di gioco che abbiamo osservato fin qui. Ma possono fare anche qualcosa di diverso. Sanno che quelli con la ‘maglietta biancà non sono propriamente una squadra facile. Siamo preparati a reagire anche a qualcosa di diverso. Gapserini? Lo rispetto, è un allenatore che da anni fa un lavoro importante”, ha precisato il tecnico del Real Madrid.

“Mi devo dimenticare dove sono e contro chi gioco, per me sarà una partita in più. I romanisti vogliono vincere e anche noi. Poi, magari, prima o dopo, mi batterà il cuore, ma durante la partita non c’è spazio per l’amore, in gara l’amore si dimentica. Mi sono preparato: sto bene, sono solido, senza dubbi che nei 90 minuti darò il massimo”, ha detto poi Mourinho, in conferenza stampa. “Io sono sempre me stesso, gli interessi del club, dei tifosi e della squadra sono al di sopra dei miei. Molte volte la gente apprezza, poi se fai qualcosa di buono è ancora meglio – ha aggiunto -. A Roma non abbiamo vinto la Champions, ma abbiamo vinto una coppa europea (la Conference, ndr.) e giocato una seconda finale europea (in Europa League, ndr.). I romanisti sono speciali, mi hanno sempre trattato bene. Penso che Roma e Real Madrid si qualificheranno entrambe”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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