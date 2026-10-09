Moratti “L’Italia cresce, ma il vero nodo è la produttività”

MILANO (ITALPRESS) - "L'Italia cresce, siamo comunque il secondo paese del G7 per crescita, ma ha un problema che è legato alla produttività. La produttività italiana è cresciuta negli ultimi trent'anni dello 0,3%, la media europea è +18%. Quindi abbiamo elaborato come Consulta un programma che nasce da un confronto col mondo accademico, della finanza, della produzione, per capire quali sono le leve per la crescita". Lo afferma Letizia Moratti, eurodeputata del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "Un tema che è legato alla produttività è il tema dei salari. Con la bassa produttività i salari sono bassi, quindi spingere sulla produttività significa avere poi la possibilità di avere salari più alti, andare incontro al ceto medio", prosegue. gsl/sat