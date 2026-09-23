Moda: tre brand cinesi sfilano alla Milano Fashion Week (1)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Delle modelle presentano le creazioni di YINER allo Shenzhen Futian Fashion Event a Milano, in Italia, il 22 settembre 2026. Tre brand cinesi, ovvero Laurèl, IDPAN e YINER, ieri hanno tenuto una sfilata congiunta durante la Milano Fashion Week Primavera/Estate 2027.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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