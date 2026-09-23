Iran, incendio a bordo di una nave colpita nello Stretto di Hormuz

ROMA (ITALPRESS) – La British Maritime Trade Operations ha annunciato oggi di aver ricevuto la segnalazione di una nave colpita da un proiettile di provenienza sconosciuta nello Stretto di Hormuz. A bordo è scoppiato un incendio e l’imbarcazione è alla deriva in mare. Tutto l’equipaggio è stato evacuato; risultano due feriti. Lo riportano i media arabi. Intanto i dati preliminari sul traffico marittimo indicano che ieri, martedì, tre navi cariche di materie prime hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, in calo rispetto alle quattro del giorno precedente e ben al di sotto della media mobile a dieci giorni di circa 15 unità.

I numeri potrebbero ancora variare perché alcune navi spengono abitualmente i sistemi di identificazione automatica (AIS) durante la navigazione. Secondo i dati di Kepler aggiornati alle 02:00 GMT, le tre navi – tra cui una tanker di classe Panamax – stavano lasciando lo stretto.

Dati di Kepler e del London Stock Exchange Group segnalano inoltre che la metaniera Al Mafyar è riapparsa ieri all’interno dello Stretto di Hormuz, dopo essere stata avvistata per l’ultima volta fuori dal passaggio il 19 settembre. Prima dell’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo Stretto di Hormuz veicolava circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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