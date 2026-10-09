Mini Countryman, arriva la serie speciale Untamed Edition

ROMA (ITALPRESS) - Un’occasione non solo per celebrare un’avventura durata un quarto di secolo ma anche per presentare una nuova versione: la Mini lancia la Untamed edition, che entra a far parte dell'offerta di prodotto di Mini Countryman come edizione speciale, ampliando la gamma del suo modello più grande con una variante particolarmente robusta e orientata all’avventura. Dal suo lancio sul mercato italiano nel 2001 sotto la gestione del BMW Group, il marchio MINI ha registrato un successo commerciale superando complessivamente le 480.000 unità consegnate in Italia, di cui 350.000 ancora oggi circolanti. Negli ultimi anni Mini ha inoltre rinnovato profondamente la propria gamma ampliando l’offerta di numerose speciali: mrc/gtr