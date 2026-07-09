Minacce e aggressioni alla madre, arrestato un 40enne nel Nisseno

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Riesi hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere – emessa dal Gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura – nei confronti di un 40enne del luogo, accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, estorsione e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento trae origine dalle indagini avviate dai Carabinieri a seguito delle denunce presentate dalla madre convivente dell’indagato; l’attività investigativa, spiegano gli inquirenti, “ha consentito di ricostruire un quadro che, secondo l’ipotesi accusatoria, si caratterizza per le reiterate condotte vessatorie poste in essere nei confronti della persona offesa. Le indagini hanno delineato un contesto di ripetute minacce, offese e aggressioni fisiche da parte dell’uomo nei confronti della madre, nonché continue richieste di denaro per l’acquisto di alcolici e altri beni, finalizzate a indurre la donna a pagare per paura delle conseguenze di un eventuale rifiuto”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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