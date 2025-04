Milena Vukotic compie 90 anni, una vita all’insegna dell’arte

ROMA (ITALPRESS) – Difficile immaginare per Milena Vukotic, 90 anni passati quasi interamente all’insegna dell’arte (prima la danza, poi il cinema e la televisione), un modo migliore per festeggiare un compleanno così importante della presenza nel film di Ferzan Ozpetek “Diamanti”.

L’attrice interpreta la zia delle proprietarie della sartoria in cui si svolge il film (hanno il volto di Luisa Ranieri e Jasmine Trinca) ed è solo l’ultimo di una lunghissima serie di ruoli che le sono stati affidati nel corso della sua lunga e fortunata carriera. Dicevamo del primo amore, la danza. Milena, che è figlia d’arte (papà commediografo jugoslavo e mamma pianista italiana) e ha studiato pianoforte, recitazione e musica fin da bambina, inizia la sua carriera sulle punte, prima del corpo di ballo dell’Opera di Parigi e poi nelle compagnie del Grand Ballet du Marquis de Cuevas e del coreografo Roland Petit.

Dopo avere visto il film “La strada” di Federico Fellini, decide però di lasciare la danza e dedicarsi alla recitazione. Il debutto è del 1960 nel film “Il sicario” di Damiano Damiani. Seguono, solo per citarne alcuni “Il giovedì” di Dino Risi, “Giulietta degli spiriti” di Federico Fellini, “Amici miei” e Amici miei – Atto IIº” di Mario Monicelli, “La terrazza” di Ettore Scola, “La bisbetica domata” di Franco Zeffirelli, “Il fascino discreto della borghesia” e “Quell’oscuro oggetto del desiderio” di Luis Buñuel, “Bianco, rosso e verdone” di Carlo Verdone, “Saturno contro” e “Un giorno perfetto” di Ferzan Ozpetek. E poi, naturalmente, i film della saga di Fantozzi nei quali interpreta un’indimenticabile Pina (ruolo affidato nei primi due titoli a Liù Bosisio), moglie del ragioner Ugo Fantozzi.

Nella carriera della Vukotic ci sono anche molto teatro (prima nella compagnia di Rina Morelli e Paolo Stoppa poi con Giorgio Strehler, Paolo Poli, Franco Zeffirelli e Jean Cocteau) e un bel po’ di televisione con il ruolo di una delle sorelle di Giannino Stoppani ne “Il giornalino di Gian Burrasca” di Lina Wertmuller, quello di Enrica in “Un medico in famiglia” (accanto a Lino Banfi) e la conduzione di numerosi programmi per ragazzi.

Nel 2019 ha partecipato come concorrente a “Ballando con le stelle” e si è classificata terza in coppia con Simone Di Pasquale. Tra i riconoscimenti che ha ricevuto ci sono il premio Flaiano, il Ciak d’Oro alla carriera e il David di Donatello speciale alla carriera, ai David di Donatello (nel 2014). Nel 2003 la Vukotic ha sposato Alfredo Baldi, autore e critico cinematografico.

-Foto IPA Agency-

