MILANO (ITALPRESS) – Alle 9.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno di una scuola primaria in via degli Anemoni 8 (zona sud-ovest di Milano) per lo scoppio di una delle tre caldaie presenti nell’istituto scolastico. Immediato l’arrivo sul posto con il personale del distaccamento di via Sardegna che ha subito provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali. Sono stati evacuati a scopo precauzionale i 240 bambini presenti in quel momento insieme ai docenti e al personale scolastico (in tutto 25). I bambini non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in atto. Nessuna persona risulta ferita o coinvolta a seguito dello scoppio.(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]