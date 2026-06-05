Operazioni della GDF contro il lavoro in nero nella provincia di Varese: 33 irregolari, sanzionati 18 imprenditori

VARESE (ITALPRESS) – Prosegue l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Varese a contrasto dell’economia sommersa. Negli ultimi tre mesi i controlli si sono concentrati su diverse attività commerciali (bar, ristoranti, parrucchieri e distributori) in numerosi comuni della provincia, portando all‘identificazione di 33 lavoratori in nero.

Per 14 esercizi commerciali è stata avanzata la proposta di sospensione dell’attività all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, poiché impiegavano in nero più del 10 per cento del personale presente. In cinque casi è stata inoltre accertata la corresponsione della retribuzione con strumenti non tracciabili. Ai datori di lavoro sono state applicate sanzioni amministrative per un ammontare compreso tra i 64.000 e i 321.800 euro.

Nel corso delle ispezioni è stato individuato anche un lavoratore marocchino in stato di clandestinità, successivamente espulso e accompagnato alla frontiera dello scalo aeroportuale di Bologna. Il suo datore di lavoro è stato segnalato alla Procura della Repubblica per violazione del Testo Unico sull’immigrazione.

– Foto ufficio stampa GDF –

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