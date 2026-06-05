Dop-Igp, Beduschi “Il nuovo decreto rafforza i consorzi di tutela in Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) – Un passo avanti per la promozione e la competitività delle produzioni a Indicazione Geografica. È questo il significato del nuovo decreto firmato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che rafforza il ruolo dei Consorzi di tutela delle Dop e Igp, introducendo nuovi strumenti per sostenere la crescita del settore, valorizzare i territori e affrontare le sfide dei mercati globali.

“Accolgo con grande favore – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, che è anche presidente di Arepo, l’Associazione delle Regioni europee per i Prodotti d’Origine – questo provvedimento, che riconosce ai Consorzi un ruolo sempre più centrale nella difesa e nella valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari”.

“Con questo decreto – sottolinea – le Indicazioni Geografiche vengono finalmente riconosciute per ciò che sono: non semplici marchi di qualità, ma autentici strumenti di sviluppo economico territoriale. I Consorzi non saranno più soltanto organismi di controllo e promozione, ma soggetti sempre più protagonisti nella governance delle filiere, nella programmazione strategica e nella valorizzazione del legame tra prodotto, territorio e comunità”.

Il sistema italiano delle Indicazioni Geografiche continua a confermarsi un’eccellenza a livello internazionale. La cosiddetta Dop economy vale oggi 20,7 miliardi di euro alla produzione, mentre l’export delle produzioni certificate ha superato nel 2024 i 12 miliardi di euro. L’Italia mantiene inoltre il primato europeo per numero di prodotti Dop e Igp riconosciuti.

In questo contesto la Lombardia si conferma una delle realtà leader del settore. La Dop economy regionale ha raggiunto nel 2024 un valore complessivo di 2,9 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto all’anno precedente, grazie al lavoro di oltre 8.200 operatori e a un patrimonio di 75 prodotti certificati tra Dop, Igp e Stg. A trainare il sistema è il comparto lattiero-caseario, che da solo supera i 2 miliardi di euro di valore e rappresenta circa il 70% dell’intera Dop economy lombarda, facendo della Lombardia la prima regione italiana per valore delle produzioni casearie certificate.

Il nuovo decreto ministeriale, attuativo del Regolamento europeo 2024/1143, amplia in modo significativo le competenze dei Consorzi di tutela. Accanto alle tradizionali attività di vigilanza, promozione e valorizzazione delle denominazioni, vengono attribuite nuove funzioni in materia di raccolta e gestione dei dati, programmazione e strategia di filiera, regolazione dell’offerta, promozione del turismo legato alle produzioni certificate e adozione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il provvedimento rafforza inoltre gli strumenti di contrasto alle contraffazioni e agli usi impropri delle denominazioni, anche negli ambienti digitali, introducendo nuove misure per garantire trasparenza, rappresentatività e solidità nella governance consortile.

“Da presidente di Arepo – afferma Beduschi – considero particolarmente significativo che questo provvedimento si inserisca nel quadro del nuovo Regolamento europeo sulle Indicazioni Geografiche e rafforzi un modello che l’Europa guarda con interesse e rispetto”.

“La Lombardia – aggiunge – continuerà a svolgere un ruolo da protagonista in questa sfida. Non a caso il 15 e 16 ottobre Mantova ospiterà l’Assemblea generale di Arepo, portando nella nostra regione rappresentanti istituzionali, consorzi e produttori provenienti da tutta Europa”.

“Sarà un’occasione importante – conclude l’assessore – per confrontarsi sul futuro delle Indicazioni Geografiche e per mostrare come qualità, identità territoriale, innovazione e competitività possano continuare a generare valore, occupazione e sviluppo sostenibile per le nostre comunità”.

– Foto di repertorio Regione Lombardia –

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