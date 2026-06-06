MILANO (ITALPRESS) – Stamane, alle ore 5.20 all’incrocio semaforizzato tra corso XXII marzo e via Mugello, è avvenuto uno scontro tra una moto ed un mezzo dell’AMSA. Il motociclista, nato nel 2002 e residente a Milano, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con fratture multiple, ma non è in pericolo di vita. Il motociclo, proveniente da piazzale Cuoco, percorreva la carreggiata centrale di viale Mugello in direzione viale Campania e giunto all’intersezione semaforizzata tra viale Mugello e corso 22 Marzo, impattava frontalmente contro il fianco sinistro del mezzo Amsa, in fase di transito sul corso 22 Marzo in direzione destra sinistra rispetto al suo senso di marcia. La moto presumibilmente proseguiva la marcia nonostante il semaforo rosso.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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