Milano, firmato il manifesto per portare in città la nuova governance Onu sull’IA

MILANO (ITALPRESS) – Il sistema milanese e lombardo si presenta unito per chiedere che Milano diventi la sede di un nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alla governance dell’intelligenza artificiale. Oggi, in occasione dell’Assemblea Generale di Assolombarda al Teatro Dal Verme, l’American Chamber of Commerce in Italy (AmCHam Italy), Assolombarda e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza hanno firmato il Manifesto pubblico “Milano capitale globale della governance dell’intelligenza artificiale”.

Per AmCham Italy ha firmato il Consigliere Delegato Simone Crolla, per Assolombarda il Presidente Alvise Biffi, per Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza il Presidente Carlo Sangalli.

Il Manifesto nasce dal lavoro di AmCham Italy ed è aperto all’adesione di tutto il territorio. Con la firma prende forma un Comitato Promotore civico e trasversale, nel quale ogni firmatario ha lo stesso peso, che lunedì 9 novembre presenterà ufficialmente la candidatura di Milano alle istituzioni.

– Foto ufficio stampa Assolombarda –

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