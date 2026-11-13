Italia-Romania, Lagalla “Palermo onora la memoria dell’eroe Nicolae Balcescu”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ci sono tanti legami moderni e antichi tra l'Italia e la Romania. Tra questi certamente la memoria di un eroe nazionale rumeno come Nicolae Balcescu che ha partecipato attivamente ai moti risorgimentali italiani e ai moti del '48 a Palermo, dove è morto nel 1852". Lo ha ricordato il sindaco Roberto Lagalla, nel corso della cerimonia di nomina del direttore dell'agenzia Italpress Gaspare Borsellino a console onorario di Romania a Palermo. fnu/gtr