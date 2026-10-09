ROMA (ITALPRESS) – L’elettrificazione delle flotte aziendali accelera in tutta Europa. Secondo il Barometro 2026 dell’Arval Mobility Observatory, il 57% delle flotte utilizza già veicoli elettrici e un ulteriore 19% intende passare all’elettrico nei prossimi tre anni. In questo contesto, spiega Michelin in una nota, “la ricarica in mobilità resta una delle principali sfide operative per i gestori di flotte e i conducenti, alle prese con la varietà delle reti, delle tariffe e delle modalità di accesso”. MICHELIN EV Charge è una soluzione innovativa pensata per semplificare la ricarica dei veicoli elettrici durante gli spostamenti. Con un’unica carta e un’app mobile dedicata, i conducenti possono accedere a un’ampia rete di ricarica in tutta Europa, individuare facilmente le stazioni disponibili, pianificare i viaggi e scegliere le soluzioni più adatte alle proprie esigenze. Per i gestori di flotte, la soluzione offre una maggiore visibilità sulle spese grazie a una tariffazione trasparente, senza maggiorazioni sui prezzi applicati dalle reti di ricarica, e a tariffe negoziate su alcune reti. Dispongono così di un ulteriore strumento per tenere sotto controllo i costi energetici. Uno dei principali punti di forza di MICHELIN EV Charge risiede nella sua integrazione con l’ecosistema MICHELIN Connected Fleet. Associata alla piattaforma MyConnectedFleet, la soluzione collega automaticamente i dati di ricarica ai dati telematici dei veicoli. I gestori di flotte beneficiano così di una visione consolidata degli spostamenti, del consumo energetico, dello stato di carica e delle modalità di ricarica del parco veicoli. L’incrocio di questi dati consente di individuare gli utilizzi più costosi e di formulare raccomandazioni mirate per ottimizzare le modalità di ricarica e i costi associati.

MICHELIN EV Charge arricchisce l’offerta dedicata all’elettrificazione sviluppata da MICHELIN Connected Fleet per accompagnare le aziende in ogni fase della transizione verso la mobilità elettrica. Questo approccio comprende l’identificazione dei veicoli elettrificabili sulla base degli utilizzi reali della flotta, la gestione dei veicoli elettrici grazie ai dati sull’autonomia e sullo stato di carica e, da oggi, l’ottimizzazione della ricarica in mobilità e dei costi associati. “Con MICHELIN EV Charge andiamo oltre la semplice ricarica. Combinando i dati di ricarica con i dati dei veicoli della flotta, offriamo alle aziende una comprensione più approfondita dei loro utilizzi e gli strumenti per intervenire concretamente sui costi energetici. Questa nuova soluzione rafforza la nostra capacità di accompagnare i gestori di flotte in ogni fase della transizione verso una mobilità più sostenibile, conciliando performance operativa e controllo dei costi”, commenta Sophie Foucque, CEO di MICHELIN Connected Fleet.

– Foto ufficio stampa Michelin –

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