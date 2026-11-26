ROMA (ITALPRESS) – Quattro giornate di incontri, dialoghi e occasioni di confronto, in cui ragazze e ragazzi condividono con il pubblico idee, esperienze e domande per comprendere il presente e immaginare il futuro. Torna a Parma, da giovedì 21 a domenica 24 gennaio 2027, Mi prendo il mondo. In dialogo con le nuove generazioni, il progetto ideato dai giovani riuniti nella Direzione Futura e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Città di Parma, con il contributo di Anci, con il sostegno di Fondazione Cariparma e con il patrocinio dell’Università di Parma. La IV edizione si svolge nell’anno in cui Parma è European Youth Capital 2027, un riconoscimento che premia il percorso partecipativo intrapreso dalla città per ascoltare e coinvolgere le nuove generazioni nella vita culturale, sociale e civile, valorizzandone le voci, le prospettive, le competenze, le vocazioni. A ideare il programma di “Mi prendo il mondo” sono i giovani della “Direzione Futura 2027”, coordinati dal Salone Internazionale del Libro di Torino: 30 studentesse e studenti di Parma e del territorio parmense, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, hanno dato forma a una manifestazione costruita a partire dai loro interessi, dalle loro curiosità, dalle loro domande. Attraverso riunioni, scambi di idee e momenti di riflessione sviluppati in questi mesi, hanno scelto temi, argomenti e ospiti e ora prenderanno parte alla promozione, comunicazione e conduzione degli eventi, dialogando con gli ospiti chiamati a partecipare a “Mi prendo il mondo”.

Il palinsesto culturale che hanno creato porterà così a Parma occasioni di confronto con personalità della società, della letteratura e delle arti, dialoghi aperti sulla contemporaneità, momenti di condivisione di storie ed esperienze, per mettere al centro della discussione pubblica gli argomenti che stanno maggiormente a cuore alle giovani generazioni. Argomenti che rientrano nelle otto aree di confronto e contenuti (le “piazze tematiche”), sviluppate dal progetto Parma European Youth Capital 2027: Piazza dell’Agorà Contemporanea, Piazza della Rigenerazione, Piazza del Cibo, Piazza delle Botteghe del Futuro, Piazza della Bellezza, Piazza dello Sport Inclusivo, Piazza del Disarmo Climatico, Piazza dell’Educazione Aperta. A partire da queste otto aree, il programma approfondirà questioni che le nuove generazioni considerano centrali per il proprio presente e il proprio futuro: la scuola e l’educazione, il rapporto tra adulti e ragazzi, le relazioni e l’identità, il lavoro e le prospettive professionali, le disuguaglianze, i diritti e la partecipazione. La letteratura, la musica, lo sport e il racconto delle esperienze personali diventano occasioni per decifrare e comprendere la realtà da punti di vista diversi e interrogarsi sul mondo. Attesi scrittrici, scrittori, giornaliste, giornalisti, docenti, educatrici, educatori, divulgatrici e divulgatori, invitati per il loro sguardo sul mondo, la loro visione sui temi dell’attualità, la capacità di immaginare il futuro, le conoscenze e competenze che portano con sé.

Il programma delle grandi lezioni sarà arricchito da workshop, laboratori, attività e presentazioni realizzati dalle realtà culturali territoriali, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Scuole medie e scuole superiori, università, librerie e associazioni proporranno progetti rivolti ai giovani e adulti, con al centro la riflessione sull’attualità e sulla partecipazione giovanile, a partire da progettualità e esperienze realizzate. Al Paganini Congressi lettrici e lettori saranno accolti dal Bookshop “Mi prendo il mondo”, una grande libreria tematica, organizzata da 6 librerie della città che proporranno i titoli degli ospiti presenti e una vasta scelta di lavori di altre autrici e autori, dedicati ai temi e alle aree al centro delle lezioni e degli incontri. Anche quest’anno, il Caffè letterario, lo spazio di incontro e conversazione collegato al coffee bar e al Bookshop, ospiterà appuntamenti proposti dalle realtà del territorio, laboratori e dialoghi sui temi legati alla manifestazione e sviluppati attraverso la condivisione. “Mi prendo il mondo” si inserisce sin dalla prima edizione nel percorso di candidatura della Città di Parma a European Youth Capital 2027, titolo conquistato a novembre 2024 con l’annuncio da parte dell’organizzazione internazionale giovanile European Youth Forum.

Un riconoscimento della sinergia tra l’amministrazione cittadina, la comunità giovanile e la rete di associazioni, ottenuto grazie al contesto culturale e territoriale parmense, caratterizzato dalla presenza di università e istituti di formazione di alto livello, da un tessuto economico e imprenditoriale innovativo, capace di favorire opportunità di crescita per giovani, e da una storia di prestigio culturale, che hanno reso Parma luogo privilegiato di incontro. Il progetto European Youth Capital 2027 si sviluppa nel corso del 2027 attraverso otto piazze tematiche e simboliche: Piazza dell’Agorà Contemporanea, Piazza della Rigenerazione, Piazza del Cibo, Piazza delle Botteghe del Futuro, Piazza della Bellezza, Piazza dello Sport Inclusivo, Piazza del Disarmo Climatico, Piazza dell’Educazione Aperta. “Mi prendo il mondo” si conferma un evento “ispirazionale”, che sa accogliere il sentire delle nuove generazioni, stimolare idee e dare impulso alla vitalità innata delle ragazze e dei ragazzi di oggi per accompagnarli nel loro cammino verso gli orizzonti che più sentono propri, in un mondo che continua a vivere cambiamenti culturali e di approccio al lavoro. Lo spazio principale in cui si svolgeranno le grandi lezioni e gli incontri con ospiti in arrivo da tutta Italia sarà il Paganini Congressi, con l’Auditorium, la Sala Pizzetti, la Sala Paer, il Caffè letterario e lo spazio delle librerie (bookshop “Mi prendo il mondo”).

– foto ufficio stampa Salone del Libro –

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