Metro 5, nel primo semestre ricavi a 49,5 milioni e utile netto a 6,3 milioni

MILANO (ITALPRESS) – Metro 5 chiude il primo semestre dell’anno con risultati economici e finanziari positivi, che confermano la solidità della Società, l’efficienza del modello gestionale e la capacità della Linea M5 di generare valore per il sistema della mobilità pubblica milanese, per i soci e per il Comune di Milano.

È quanto emerge dalla relazione semestrale 2026, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Metro 5 S.p.A. – partecipata da Alstom Ferroviaria S.p.A., ATM S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A. e Partecipazioni Italia S.p.A. Nel primo semestre 2026, la Società ha registrato ricavi pari a 49,5 milioni di euro, un EBITDA di 31,2 milioni di euro e un utile netto di 6,3 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è inoltre migliorata di circa 10 milioni di euro rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente, evidenziando una gestione finanziaria solida e una progressiva capacità di rafforzamento della struttura patrimoniale della Società.

I risultati raggiunti confermano la continuità del percorso di consolidamento di Metro 5 e la capacità della Società di coniugare sostenibilità economico-finanziaria, qualità del servizio e sviluppo di un’infrastruttura strategica per la città. La Linea M5 rappresenta infatti uno degli asset centrali del sistema di trasporto pubblico milanese: un’infrastruttura interamente automatizzata, ad alta tecnologia e pienamente integrata nella rete metropolitana che accompagna la mobilità quotidiana dei cittadini.

Il modello di partenariato pubblico- privato su cui si fonda Metro 5 continua così a dimostrarsi efficace nella gestione e nello sviluppo di un’infrastruttura complessa e sostenibile. Un servizio di trasporto pubblico altamente tecnologico (modello driverless) che contribuisce a ridurre il traffico di superficie e a riqualificare l’ambiente urbano, grazie a una rete di diciannove stazioni, promuovendo un servizio sostenibile, efficiente e interconnesso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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