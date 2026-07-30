MILANO (ITALPRESS) – Intervento dei vigili del fuoco in via Guglielmo Pepe, a Milano, in prossimità del binario 20 della Stazione Garibaldi per un incendio. Sul posto, 5 mezzi dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco sono riusciti poco fa ad individuare il punto da dove si sarebbero sprigionate le fiamme presso la Stazione Garibaldi. Si tratta di un locale tecnico all’interno del quale è stato trovato materiale vario fra cui masserizie. Le squadre di soccorso hanno circoscritto l’incendio e adesso stanno provvedendo a ventilare la zona interessata da una intensa coltre di fumo. I soccorritori, inoltre, stanno perlustrando a scopo precauzionale anche il binario 20 che era stato invaso dai prodotti della combustione.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).