Esplosione a Messina, crolla una palazzina: cinque feriti gravi, si cercano eventuali dispersi tra le macerie

MESSINA (ITALPRESS) – Cinque persone sono rimaste gravemente ferite in seguito a una violenta esplosione avvenuta nel pomeriggio in una palazzina di tre piani nel quartiere Pistunina, nella zona sud di Messina. Secondo le prime informazioni, lo stabile ospita alcune abitazioni, un supermercato e un altro esercizio commerciale.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, il personale del 118, le forze dell’ordine e la Polizia municipale, impegnati nell’assistenza ai feriti e nella messa in sicurezza dell’area. L’intero perimetro interessato dalla deflagrazione è stato transennato e interdetto al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori in condizioni di sicurezza. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti tecnici per chiarire le cause dell’esplosione, mentre i Vigili del fuoco stanno effettuando ulteriori verifiche per escludere la presenza di altre persone coinvolte sotto le macerie o all’interno dello stabile. Il bilancio provvisorio è di cinque feriti, tutti trasportati in codice rosso al Policlinico di Messina.

SINDACO “SUPPORTO E VICINANZA A PERSONE COINVOLTE”

In seguito al crollo parziale di una palazzina nel quartiere Pistunina, presumibilmente in seguito a un’esplosione, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’immediata attivazione del Coc – Centro Operativo Comunale per assicurare il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto alle persone coinvolte.

Contestualmente sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune di Messina, che sono a disposizione per fornire assistenza e supporto a eventuali persone coinvolte e alle famiglie interessate dall’emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la Polizia Municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

“Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza – dichiara il sindaco Basile -. L’attivazione del COC e dei Servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte, mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie”. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evolversi della situazione, fornendo tempestivamente aggiornamenti e assicurando la piena collaborazione con gli organi preposti alla gestione dell’emergenza.

– Foto xr6/Italpress –

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