ROMA (ITALPRESS) – I rappresentanti del ciclismo internazionale – prima dell’udienza con Papa Leone XIV – hanno partecipato questa mattina alla Santa Messa nella chiesa di San Lorenzo in piscibus, a pochi passi da piazza San Pietro. Ha presieduto la celebrazione l’arcivescovo Carlo Maria Polvani, segretario del Dicastero per la cultura e l’educazione, con il vescovo Emmanuel Gobilliard, incaricato per lo sport per la Conferenza episcopale francese. Tra i presenti David Lappartient, presidente dell’Uci, Thomas Bach, presidente onorario del Comitato olimpico internazionale, i responsabili del ciclismo internazionale e alcune leggende del ciclismo di ieri e di oggi: Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault, Miguel Indurain e il campione paralimpico Ricardo Ten Argilés. A rappresentare il ciclismo femminile Jeannie Longo, Demi Vollering, Annamiek van Vleuten, Mariana Pajón e Anna Kolyzhuk con la sua storia di speranza dopo una grave caduta. Per Athletica Vaticana, il presidente Giampaolo Mattei e due responsabili di Vatican Cycling, Emiliano Morbidelli e Simone Ciocchetti.

– foto Athletica Vaticana –

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