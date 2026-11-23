BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Il Grand Prix delle Nazioni per gli Assoluti, quattro Coppe del Mondo tra i Senior e una per la categoria Junior. L’Italia è stata protagonista indiscussa del Galà della Federazione Internazionale di Scherma che ieri sera a Budapest ha concluso i lavori del Congresso FIE. Dopo aver ottenuto l’assegnazione a Livorno dei Mondiali Master 2029, la delegazione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone si è vista conferire una raffica di riconoscimenti per la straordinaria stagione 2025/2026 appena consegnata agli archivi. Copertina d’obbligo per la campionessa del mondo individuale del fioretto Martina Favaretto e l’olimpionica della spada Alberta Santuccio, premiate come vincitrici della Coppa del Mondo nelle rispettive specialità. Riconoscimenti anche per i loro maestri, Mauro Numa e Daniele Pantoni, che hanno guidato le proprie allieve verso traguardi che aggiornano la straordinaria storia di vittorie della scherma italiana.

All’Italia, tra gli applausi, sono andate anche le Coppe del Mondo a squadre di fioretto maschile e femminile conquistate la scorsa stagione dal gruppo guidato dal ct Simone Vanni. Insignito, inoltre, come arbitro emergente di sciabola Gianmarco Costanzo. Emanuele Iaquinta, allievo di Valerio Aspromonte, ha ricevuto la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile, vinta dopo il bronzo al Mondiale di Rio. Dulcis in fundo, forse il più importante dei riconoscimenti perché testimonia la forza dell’intero movimento, l’Italia ha ricevuto il Grand Prix delle Nazioni per la categoria Senior, premio al Medagliere vinto al Mondiale di Hong Kong e, più in generale, a una stagione da protagonista assoluta. Una medaglia d’oro che torna nella sede federale di Viale Tiziano tre anni dopo l’ultima che fu vinta nel 2023, anno dei Campionati del Mondo di Milano. “Riconoscimenti che ci inorgogliscono e che sono l’espressione dell’eccellenza della scherma italiana”, le parole del presidente Fis Luigi Mazzone, affiancato dalla consigliera Daria Marchetti.

“Nei premi consegnati alle nostre campionesse, Alberta e Martina, a una giovane promessa che è già una splendida realtà come Emanuele, ai loro maestri, ma anche a Gianmarco in rappresentanza dei nostri arbitri, si riconoscono tutto l’impegno, la passione e la competenza della grande scuola della scherma italiana. Un patrimonio che siamo onorati di custodire e portare avanti, lavorando ogni giorno per crescere sempre di più e costruire il futuro. È l’obiettivo di una Federazione che ha una visione, che sta investendo tantissimo anche in ambito sociale, nella promozione del nostro sport, nell’inclusione, nella visibilità e nella valorizzazione della bellezza e dei valori della scherma, ma che, come questa serata di Budapest testimonia, continua a vincere e a rappresentare un vanto per tutto lo sport italiano”, conclude Mazzone.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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