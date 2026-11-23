CAGLIARI (ITALPRESS) – “Una Panchina Rossa, un impegno di tutti e tutte”. È l’iniziativa promossa dall’Agenzia regionale Forestas in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra mercoledì 25 novembre. Un momento di sensibilizzazione e partecipazione che si svolgerà a partire dalle 9 nel piazzale della Direzione generale dell’Agenzia, in viale Merello 86 a Cagliari, con il coinvolgimento del Comitato Unico di Garanzia della Regione Sardegna, insieme a studentesse e studenti dell’Istituto di istruzione superiore “A. Meucci – E. Mattei” di Cagliari. Dalle 9 alle 12 si svolgerà la pittura collettiva della Panchina Rossa, aperta alle dipendenti e ai dipendenti dell’Agenzia, al personale presente nella sede e a tutte le persone che desiderano contribuire. All’attività parteciperanno anche le classi 4 A e 4 B, dell’Istituto “A. Meucci – E. Mattei”. A seguire, alle 12, si terrà a cerimonia di inaugurazione della Panchina Rossa, in presenza delle autorità istituzionali, del personale dell’Agenzia e delle studentesse e degli studenti coinvolti.

Durante l’evento è prevista la presentazione del nuovo Comitato Unico di Garanzia della Regione Sardegna, organismo che ha come obiettivi il rispetto dei principi di pari opportunità, il benessere organizzativo e il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei luoghi di lavoro. Inoltre, le studentesse e gli studenti leggeranno i pensieri e le riflessioni sul tema della violenza contro le donne, elaborati in occasione della giornata. La Panchina Rossa resterà nel piazzale della Direzione Generale di FoReSTAS come segno visibile e duraturo dell’impegno dell’Agenzia contro la violenza sulle donne. L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione delle pari opportunità e di attuazione del Piano per la Parità di Genere della Regione Sardegna.

– foto di repertorio IPA Agency –

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