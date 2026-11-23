ROMA (ITALPRESS) – “Questo anniversario dell’Unicef non è soltanto il ricordo di una svolta storica, di un avanzamento di civiltà, ma è anche un messaggio, un monito al mondo perchè recuperi quella condizione di consapevolezza che nel ’46 ha spinto agli interventi attraverso l’Unicef per i bambini provati dalla guerra in Europa e l’applichi regolarmente in maniera crescente in tutto il mondo. Grazie per questa opera che non è soltanto operativa, di risultati, di organizzazione, di sollecitazioni e di promozione ma anche per la funzione di ricordo all’umanità di quanto sia decisivo questo fronte. Ed è persino ovvio, persino sorprendente che questa evidenza non venga colta da tutti nel mondo, cioè l’esigenza che i bambini che rappresentano il futuro e il presente della vita collettiva vengano curati adeguatamente. Quel che si vede in questo periodo ovunque ma, particolarmente, in alcune zone del mondo, è davvero sconfortante e richiede un impegno moltiplicato”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di Unicef Italia, in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione.

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