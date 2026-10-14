ROMA (ITALPRESS) – Nell’anno in cui festeggia 140 anni dalla nascita dell’automobile, Mercedes-Benz affida alle sue berline il ruolo di ambasciatrici dalla Stella ad Auto e Moto d’Epoca, in programma a Bologna dal 22 al 25 ottobre. Una selezione di modelli, si legge in una nota, che incarnano l’essenza stessa di questo bodytype e, tra passato e futuro, raccontano la storia dell’automobile. Sotto i riflettori la nuova Classe S, che segna un nuovo punto di riferimento per le berline di lusso, affiancata dalla 300 D “Adenauer” (W 189), un modello iconico che nel 1951 ha dato origine alla serie da cui deriva l’attuale Classe S. In un’alternanza tra tradizione e innovazione trovano posto nell’area espositiva del Salone anche la nuova Classe C elettrica, che condivide lo spazio con la 190 E 2.5-16 Evolution II, la ‘Baby Benz’ più ‘cattivà di sempre.

140 anni fa Carl Benz depositava il brevetto della prima automobile della storia, una storia che prosegue oggi, tra tradizione e innovazione, nei padiglioni di Auto e Moto d’Epoca, l’appuntamento di riferimento per gli appassionati del Classic nel nostro Paese. Protagoniste di questo nuovo viaggio nella Storia della Stella sono le berline che da sempre rappresentano l’eccellenza dell’industria automobilistica.

“E’ bello festeggiare questo importante anniversario con veri e propri appassionati dell’automobile, nelle sue infinite sfaccettature. Per questo, insieme ai nostri amici del Mercedes-Benz Registro Italia, abbiamo scelto di esporre una selezione di modelli che potessero rievocare momenti iconici della nostra storia, in un ideale passaggio di testimone che viaggia, senza soluzione di continuità, tra passato e futuro, tradizione e innovazione”, ha commentato Mirco Scarchilli, Head of Retail Experience & Press Relations Mercedes-Benz Italia.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

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