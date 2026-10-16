Memorandum d’intesa Italia-Polonia, nasce il “Cammino di Giovanni Paolo II”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il segretario di Stato allo Sport e Turismo della Repubblica di Polonia Ireneusz Ras hanno firmato, in occasione del TTG Travel Experience di Rimini, il memorandum tra Italia e Polonia per l’istituzione del “Cammino di Giovanni Paolo II”, il nuovo itinerario culturale dedicato ai luoghi di San Giovanni Paolo II in questi due Paesi.

Un’iniziativa congiunta che valorizza l’eredità spirituale e culturale di Karol Wojtyla, simbolo di dialogo e pace, per promuovere il patrimonio europeo e rafforzare il turismo culturale e spirituale.

Il progetto iniziale del percorso, che unirà Cracovia a Roma e idealmente abbraccerà altri luoghi legati alla vita di Papa Wojtila, sarà sviluppato da quattro Università: Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, Università Cattolica di Lublino, Angelicum di Roma e Cattolica di Milano.

Il Ministero del Turismo e l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo (POT) attueranno il progetto con il coinvolgimento di enti locali, organizzazioni turistiche regionali, organizzazioni religiose, università e imprese del settore. Polonia e Italia costituiranno il nucleo di una collaborazione più ampia che sarà aperta ad altri Paesi legati alla memoria e all’insegnamento di San Giovanni Paolo II.

– foto Mitur –

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