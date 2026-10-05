Meloni riceve il premier sloveno Jansa, obiettivo condiviso il partenariato strategico

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica di Slovenia, Janez Jansa. “I due Leader hanno condiviso l’obiettivo di innalzare a strategico il partenariato bilaterale attraverso la prossima adozione di un Piano d’Azione incentrato su settori prioritari quali difesa, energia, connettività, ricerca e innovazione e cultura – si legge in una nota di Palazzo Chigi -. La conversazione ha consentito un confronto sulle priorità del prossimo Consiglio europeo, a partire dal rafforzamento della competitività dell’Unione e dalla riduzione strutturale dei costi dell’energia per famiglie e imprese. In questo ambito, il Presidente Meloni ha richiamato le recenti iniziative promosse dall’Italia, insieme ad altri Stati membri, per un approccio europeo più pragmatico su transizione energetica e politica industriale. È stata inoltre rimarcata la necessità che il prossimo Quadro finanziario pluriennale preveda risorse adeguate sia per le nuove priorità dell’Unione che per le politiche tradizionali, come coesione e agricoltura”. I due leader hanno infine discusso della gestione dei flussi migratori “con un focus particolare su rafforzamento della dimensione esterna, rimpatri e soluzioni innovative”.

– foto Palazzo Chigi –

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