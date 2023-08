CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Credo che le norme sulla dispersione scolastica vadano rafforzate perchè sì è previsto che ci sia un obbligo scolastico, ma le sanzioni per quelle famiglie che decidono di non mandare i loro figli a scuola ad oggi non mi sembrano sufficienti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la sua visita al Parco Verde di Caivano. “Il ministro Valditara – aggiunge – ha firmato ieri il decreto Agenda Sud che si concentra sulla lotta al divario educativo, alla dispersione scolastica, che investe oltre 260 milioni di euro, coinvolge circa 2mila scuole nel Mezzogiorno, e coinvolgerà tutte e quattro le scuole del primo ciclo di Caivano: ci saranno più personale e più risorse per aprire le scuole anche al di fuori dell’orario curriculare”. “Aiuteremo questi docenti – ha aggiunto Meloni – in tema di sostegno psicologico e sociale per i ragazzi che sono maggiore difficoltà. Da più parti mi è stato posto il tema degli assistenti sociali che mancano, ne parlerò con il presidente De Luca che incontrerò nel pomeriggio”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

