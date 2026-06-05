Al via l’intesa tra il Mim e i Vigili del Fuoco per la cultura della prevenzione tra i giovani

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la cultura della prevenzione e della gestione delle emergenze direttamente tra i banchi di scuola, favorendo tra gli studenti di ogni ordine e grado la diffusione di comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza sui rischi. È questo l’obiettivo della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, presentata oggi pomeriggio presso il CON – Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco. “Questo accordo rappresenta un passo strategico per costruire una cultura della sicurezza che veda protagoniste in primis le giovani generazioni, sviluppando capacità di autoprotezione”, ha detto il Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco. “La collaborazione tra ministeri, in particolare sui temi della sicurezza, produce il positivo risultato di unire le esperienze per condividere informazioni e ottimizzare le risorse disponibili. I Vigili del fuoco, oltre al loro straordinario lavoro quotidiano nel soccorso pubblico, sono i migliori ambasciatori della cultura della sicurezza. Portare le loro competenze e la loro esperienza direttamente nelle aule scolastiche e sui dispositivi dei ragazzi significa trasformare la prevenzione in un patrimonio educativo condiviso. Vogliamo che i nostri ragazzi crescano con una vera coscienza del rischio, investendo così concretamente nell’educazione e nella formazione del nostro futuro”.

“Nell’ambito di questa preziosa collaborazione saranno avviate diverse iniziative di sensibilizzazione, soprattutto la diffusione nelle scuole di clip video informative in grado di raggiungere gli studenti di ogni età con un linguaggio chiaro ed efficace, fornendo loro un prontuario concreto da utilizzare in situazioni di emergenza e di pericolo”, aggiunge il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. “In una fase della vita in cui la fragilità e l’inesperienza dei giovani possono creare disorientamento è compito delle istituzioni accompagnarli nella costruzione di una vera cultura della prevenzione. Per questo sia la scuola, sia coloro che sono preposti alla sicurezza come i Vigili del Fuoco, devono intervenire per prepararli anche a fronteggiare le emergenze. Questa intesa si incardina in un’azione più ampia e costante di attuazione delle nuove linee guida dell’educazione civica che pongono lo studente e la sua sicurezza al centro della vita scolastica”, conclude Frassinetti.

Grazie a questa sinergia, i Vigili del Fuoco entreranno nelle scuole italiane di ogni ordine e grado con attività di sensibilizzazione e progetti educativi, trasferendo il proprio patrimonio di competenze tecniche e operative ai più giovani, per renderli cittadini sempre più consapevoli e attivi nella tutela della sicurezza propria e dell’intera comunità. È previsto, già nell’immediato, l’utilizzo di pillole informative multimediali sulla cultura della sicurezza, del rispetto delle norme e del comportamento da adottare in situazioni di rischio, che saranno integrate direttamente all’interno delle piattaforme e delle applicazioni dei registri elettronici scolastici in uso da studenti e genitori. Si intendono inoltre realizzare visite guidate presso le strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e iniziative finalizzate alla formazione degli studenti nella sicurezza antincendio.

– Foto ufficio stampa Sottosegretario all’Istruzione e al Merito –

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