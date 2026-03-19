BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Sulla crisi in Medio Oriente “c’è stata una discussione molto ampia sulla base della posizione dell’Unione Europea. I paesi membri dell’Ue non sono coinvolti durettamente in questo conflitto e sono invece impegnati a costruire sul piano diplomatico le strade possibili per una de-escalation”. Così il premier Giorgia Meloni nel corso del punto stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo.

“Ne abbiamo parlato anche con il segretario generale dell’Onu Guterres, oggi a pranzo, c’è il tema della crisi del multilateralismo. La questione della sicurezza energetica entra nelle conclusioni del Consiglio. Abbiamo chiesto una moratoria degli attacchi alle infrastrutture energetiche”, aggiunge.

“Abbiamo parlato del tema della libertà di navigazione anche in riferimento allo statement con alcuni altri partner europei. Da una parte si richiama l’Iran a garantire libertà e sicurezza nella navigazione e dall’altra si offre la disponibilità, quando ci saranno le condizioni, a dare una mano – sottolinea il presidente del Consiglio -. Su questo voglio essere chiara: nessuno pensa a una missione militare per forzare il blocco nello Stretto di Hormuz. Quello su cui ci interroghiamo, quando ci saranno le condizioni, ma ragionevolmente in una fase post conflitto, è come possiamo offrire il contributo, d’accordo con le parti, per garantire e difendere la libertà di navigazione”.

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